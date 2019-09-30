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تحدثت المحاورة قائلة: أخبرنا سموه أن الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة

الحرب بين السعودية وإيران.. ولي العهد: هذا ما سيجنيه العالم إذا وقعت

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن حربًا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي.بي.إس": "إذا لم يتخذ العالم عملًا قويًّا وصارمًا لردع إيران؛ سنرى المزيد من التصعيدات التي ستهدد مصالح العالم"؛ لكنه قال إنه يفضل حلًّا سياسيًّا لأنه "أفضل بكثير من الحل العسكري"، كما حذّر سموه من أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.

وتفصيلًا، فقد سألت محاورة البرنامج ولي العهد قائلة: ما هو تأثير وقوع حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟ ليرد ولي العهد: "المنطقة تشكّل تقريبًا 30% من إمدادات الطاقة في العالم وتشكل تقريبًا 20% من المعابر التجارية العالمية، وتشكّل تقريبًا 4% من الناتج القومي العالمي، تخيلوا أن تقف هذه الأمور الثلاثة؛ هذا معناه انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط".

وذكرت المذيعة أن "إيران يبدو أنها مستعدة للمجازفة بحرب؛ بهدف تحسين موقفها، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس ترامب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وفرض عقوبات قاسية. الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لن يتفاوض حتى ترفع العقوبات. إنه مأزق. ولي العهد أخبرنا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة".

وأجاب سمو ولي العهد بعد حديث المذيعة: "بلا شك إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران ؛فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم، وسوف تتعطل إمدادات الطاقة، وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا".

وعلّقت المحاورة قائلة: "هل يجب أن يكون ردًّا عسكريًّا؟ ليرد سموه: أرجو عدم حدوث ذلك؛ لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري".

وحول ضرورة حدوث اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني روحاني، وصياغة صفقة جديدة، قال ولي العهد: "هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعًا، مَن لا يريد الجلوس على الطاولة هم الإيرانيون".