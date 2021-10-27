مجدداً.. "بخاري" يؤكد موقف المملكة بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة

إطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي

جدّد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري التأكيد على موقف المملكة بشأن دعم الشرعية اليمنية، لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وحذّر في تصريح له، اليوم، من مواصلة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية.

وأضاف: إن إطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بُعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد البخاري على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه المليشيات، التي تشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ونوّه بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات.