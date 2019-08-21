ضمن 322 زيارة.. "أمانة جدة" تغلق 11 منشأة غذائية وتضبط 254 مخالفة

بمحطات الوقود بالطرق السريعة ومحلات بيع الأسماك على طريق المدينة

قامت أمانة جدة -ممثلة في وكالة البلديات الفرعية- بجولات رقابية ميدانية على المنشآت الغذائية الواقعة على الطرق السريعة ضمن نطاق محطات الوقود، كما شملت الجولات محلات بيع الأسماك على طريق المدينة المنورة، والتي تقدم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وجاءت الجولات ضمن جهود أمانة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المحافظة، وحفاظًا على الصحة العامة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة كثّفت جولاتها اليومية خلال الفترة الماضية على المنشآت الغذائية؛ خاصة تلك التي تقع على الطرق السريعة؛ مشيرًا إلى أن الأمانة أغلقت (11) منشأة، كما تم مخالفة (254) محلًّا تجاريًّا ضمن (322) زيارة قامت بها الفِرَق الرقابية.

وأضاف أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات والمنشآت المخالفة.

وأعربت الأمانة، عن شكرها لسكان جدة، على مساهمتهم في الحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة؛ من خلال التبليغ عنها عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة" على الأجهزة الذكية.