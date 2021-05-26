جامعة حفر الباطن تحتفي بتخريج "الدفعة السابعة".. وأمير الشرقية يهنئهم

في حفلٍ افتراضي

احتفلت اليوم جامعة حفر الباطن بتخريج الدفعة السابعة للعام الجامعي 1442هـ من أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة افتراضياً، بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ محافظة حفر الباطن, نيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير ‎المنطقة الشرقية.



وهنأ أمير الشرقية في كلمته المسجلة للخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة, وأوصاهم بالجد والاجتهاد، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لتحقيق طموحات وتطلعات الوطن وقيادته.



وعبر الخريجِان "عبدالعزيز القحطاني" و"أمل الخبراني"، في كلمة الخريجين عن فرحتهما بهذه المناسبة, مقدمين الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، ولجميع المسؤولين عنهم، على جميع ما بذلوه من جهد ومجهود وعطاء مستمر غير محدود لهم أثناء مسيرتهم الأكاديمية.



وعبّر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر, عن سعادته بتخرج كوكبة واعدة من أبناء وبنات جامعة حفر الباطن خريجي الدفعة السابعة, مؤكداً أن جامعة حفر الباطن تشق طريقها وفق توجهات واضحة مستعينة بالله -سبحانه وتعالى- ومسترشدة بضياء رؤية المملكة المباركة، والتي كان الإنسان السعودي هو محور كافة مستهدفاتها، وهي بلا شك تتطلع لتكون شريكاً أساسياً في نهضة المنطقة والوطن من خلال تهيئة كافة الوسائل لطلابها وطالباتها وباحثيها؛ ليساهموا في صناعة مستقبل مشرق.



من جهته أعلن عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله بن محمد العامري نتائج خريجي وخريجات الدفعة السابعة لجامعة حفر الباطن؛ حيث بلغ إجمالي عدد خريجي وخريجات الدفعة السابعة 3524 منهم 155 خريجًا و3369 خريجة, كما بلغ عدد خريجي وخريجات مرحلتي الماجستير والدبلوم العالي 69 خريجًا وخريجة، و3397 خريجًا وخريجة لمرحلة البكالوريوس و58 لمرحلة الدبلوم.



وشهدت الدفعة تخرج أول دفعة من خريجي وخريجات مرحلة الماجستير, كما شهدت تخريج أول دفعة لخريجات كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي. وأول دفعة لخريجي وخريجات عدد من التخصصات النوعية بعدد من الكليات.