فيديو.. الكويت تحبط تهريب شحنة مخدرات مخبأة في أحشاء أغنام حية

الداخلية: كانت قادمة من دولة مجاورة وأوقفها قطاع الأمن الجنائي

نجحت وزارة الداخلية الكويتية في ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة، وفق حساب الداخلية الكويتية على تويتر.

وتمكّن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثّق جوانب من هذه العملية.