المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور السعودية والسودان وإثيوبيا

"ساترفيلد" يحضر الاجتماع المخصص لدعم الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (السبت)، أن المبعوث الخاص الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية مولي فاي، سيبدآن زيارة إلى السعودية والسودان وإثيوبيا في الفترة من 17 إلى 20 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن المسؤوليْن سيحضران خلال وجودهما في العاصمة الرياض اجتماع أصدقاء السودان، بهدف حشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان في جهودها لتسهيل انتقال مدني متجدد إلى السودان.

وأضافت أن "فاي" و"سترفيلد"، سيتجهان بعد ذلك إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ويلتقيان بالناشطين المؤيدين للديمقراطية ومجموعات النساء والشباب والمجتمع المدني والقادة العسكريين والشخصيات السياسية؛ وذلك من أجل إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.