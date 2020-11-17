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الفيروس يُنهي حياة 18 مريضًا في يوم

الجزائر.. إصابات "كورونا" فوق الألف

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سجّلت الجزائر 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 69591 حالة.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس بالجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سجلت وفاة 18 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2186 وفاة.

وأضافت أنها سجلت 611 حالة شفاء؛ ليبلغ العدد الإجمالي 45699 حالة.