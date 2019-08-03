شاهد .. الدفاع المدني ينفذ فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج بمزدلفة

رفع درجة الاستعداد والتهيؤ وسرعة استجابة الفرق والجهات المشاركة

نفذت قوات الدفاع المدني فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج في مشعر مزدلفة، حيث تمكنت الفرق المشاركة في الفرضية من إنقاذ وإخلاء أعداد كبيرة من المحتجزين، تم نقلهم إلى نقاط التجمع الآمنة.

وتأتي هذه الفرضية ضمن جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد والتهيؤ وسرعة استجابة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ قد يقع خلال حج هذا العام.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الفرضية التي تم تنفيذها تأتي لمواجهة الحوادث وجميع الحالات الطارئة، والرفع من مستوى الجاهزية، ومتابعة وتنسيق جهود كافة الفرق المشاركة المعنية بمواجهة مثل هذه الحوادث وتوفير كافة المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والعمل على التنسيق المتواصل والتطوير إلى الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الكوارث والحوادث المتنوعة، إضافة إلى تطبيق كافة أعمال الدفاع المدني.

وأكد الفريق العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني تقوم بالاستعدادات لموسم الحج عن طريق إجراء العديد من الفرضيات الميدانية لمواجهة الافتراضات الواردة بالخطة العامة المعتمدة من وزير الداخلية، لافتاً إلى أن فرضية المواد الخطرة جاءت بمشاركة كافة القطاعات والجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الفرضية على افتراض أن هناك وفيات من جراء الزحام المتزايد نتيجة وجود مواد خطرة، وقد تم الرصد والتطهير وتنفيذ كافة الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في هذه الفرضية.