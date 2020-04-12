"الموارد والتنمية" توجّه بدراسة حالة "مسنّ مكة"

فريق زاره ووعد باتخاذ اللازم تجاوبًا مع تقرير "سبق"

علمت "سبق" أن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله أحمد آل طاوي، وجّه لجنة مساء اليوم بالوقوف على حالة المسنّ، الذي نشرت عنه "سبق" في تقريرها بعنوان "المسنّ غازي يسكن تحت أحد كباري مكة بعد أن تقطّعت به السبل".

وبحسب المصدر: فإن فريقًا من فرع الوزارة بمكة المكرمة زاروا المسن في موقعه، وأخذوا بياناته، مؤكدين له أنه سيتم إنهاء بعض الأوراق الخاصة به، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب، والذي يتماشى مع مثل تلك الحالات.

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