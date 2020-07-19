أدنى معدل منذ 5 أشهر.. تسجيل 3 وفيات بـ"كورونا" في إيطاليا

عدد الحالات بلغ 35.045

سجَّلت إيطاليا اليوم الأحد 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد في أدنى معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا وصل إلى 35.045 حالة.

وبيَّنت الوزارة أن عدد الإصابات المسجَّلة في الساعات الأخيرة بلغ 219 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 244.434 مصابًا.


فيروس كورونا الجديد

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:12 PM

عدد الحالات بلغ 35.045

أدنى معدل منذ 5 أشهر.. تسجيل 3 وفيات بـ"كورونا" في إيطاليا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجَّلت إيطاليا اليوم الأحد 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد في أدنى معدل يومي للوفيات منذ 5 أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا وصل إلى 35.045 حالة.

وبيَّنت الوزارة أن عدد الإصابات المسجَّلة في الساعات الأخيرة بلغ 219 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 244.434 مصابًا.


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فيروس كورونا الجديد

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