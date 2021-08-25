في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة

لإيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل إلقاء الضوء على القيم الغذائية

نظّم المركز الوطني للنخيل والتمور، غداً، المؤتمر الدولي للتمور في نسخته الثانية بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بريدة للتمور، بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، إلى إيجاد منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور، وإيجاد فرص جديدة للتمور على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى إلقاء الضوء على القيم الغذائية المتوارثة والصفات البيولوجية للتمور وأهميتها في تحفيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، ونقل المعرفة بين الدول المشاركة وطرح أفق جديدة لأبحاث التمور الإبداعية في شتى المجالات من أجل تنمية مستدامة لقطاع النخيل والتمور.

كما يهدف المؤتمر إلى دعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور، وتشجيع تسويق التمور، وتعزيز كل ما يتعلق بزراعة النخيل، وتجويد إنتاجها، بما يحقق التطلعات المأمولة من رؤية المملكة 2030.