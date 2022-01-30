"العدل" توضح آلية التعامل مع دعاوى "تخبيب الزوجة"

تبدأ بالشرطة وتنتهي في المحكمة الجزائية

أوضحت وزارة العدل أن آلية التعامل مع دعاوى تخبيب الزوجة على زوجها يكمن في تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية، وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، إلى جانب رفع دعوى ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى -رقم قيد الدعوى العامة- أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

جاء ذلك الإيضاح التي قدّمته وزارة العدل ممثلة في "التواصل العدلي" على استفسار وردها بخصوص آلية رفع دعوة تخبيب الزوجة على زوجها، مما أدى إلى مفسدة، متسائلاً: ما هي الآلية والخطوات لرفع الدعوى.

وزارة العدل تخبيب الزوجة

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 07:21 PM

تبدأ بالشرطة وتنتهي في المحكمة الجزائية

"العدل" توضح آلية التعامل مع دعاوى "تخبيب الزوجة"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أوضحت وزارة العدل أن آلية التعامل مع دعاوى تخبيب الزوجة على زوجها يكمن في تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية، وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة، إلى جانب رفع دعوى ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى -رقم قيد الدعوى العامة- أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

جاء ذلك الإيضاح التي قدّمته وزارة العدل ممثلة في "التواصل العدلي" على استفسار وردها بخصوص آلية رفع دعوة تخبيب الزوجة على زوجها، مما أدى إلى مفسدة، متسائلاً: ما هي الآلية والخطوات لرفع الدعوى.

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وزارة العدل تخبيب الزوجة

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