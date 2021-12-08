"توكلنا وأبشر" يتيحان استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح

من خلال المحفظة الرقمية ولإبرازها للجهات المختصة عند الحاجة

أتاح تطبيق "توكلنا" إمكانية استعراض رخصة حمل واقتناء السلاح من خلال المحفظة الرقمية، علاوة على مجموعة الوثائق التي أعلن عن إتاحتها سابقاً، مثل الهوية الوطنية والإقامة والخدمات الأخرى.

وأوضح "التطبيق" أن الخدمة تتيح للمستخدم عرض رخصة حمل واقتناء السلاح عبر تطبيقي "توكلنا وأبشر".

وتهدف الخدمة إلى مساعدة وتسهيل حياة الفرد، لاستعراض التراخيص وإبرازها للجهات المختصة.