متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة في غزارتها على عدة مناطق اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الثلاثاء 1441/10/24هـ وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن تمتد إلى بين الباحة والطائف.

وتابع: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية والساحل الغربي والمدينة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

3

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:32 AM

قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج

متفاوتة الغزارة.. الحصيني يتوقع ثلاثاء ماطراً في عدة مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 7,604

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة في غزارتها على عدة مناطق اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الثلاثاء 1441/10/24هـ وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان وأجزاءٍ من عُمان واليمن تمتد إلى بين الباحة والطائف.

وتابع: متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج والشمالية والساحل الغربي والمدينة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020