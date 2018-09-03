شاهد.. فتح تقاطع "دائري الدمام" مع "محمد بن فهد" أمام حركة المرور بكل الاتجاهات

الانتهاء من أعمال التحسين.. و"الغامدي": شَمِلت إشارة ونقل حركة وطريق مع دوار ورابطة

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، عن الانتهاء من تحسين تقاطع الطريق الدائري "دائري الدمام" مع طريق الأمير محمد بن فهد، وفتحه أمام حركة المرور بجميع الاتجاهات، والذي قُدّرت تكلفته بثلاثة ملايين ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن أعمال التحسين اشتملت على تنفيذ إشارة مرورية أسفل التقاطع، بالإضافة إلى نقل الحركة من غرب إلى شرق طريق الأمير محمد بن فهد؛ وذلك بإنشاء طريق بطول (500) متر مع دوار، وربطه بشارع الخنساء خلف العثيم مول.

وأشار "الغامدي" إلى أن التقاطع بوضعه السابق؛ كان يشهد ازدحاماً مرورياً شديداً واختناقات مرورية، كذلك عدم انسيابية الحركة؛ حيث يشغل موقعاً هاماً جداً لسكان مدينة الدمام؛ كونه يحيط به عدة مناطق حيوية، كما يخدم قاصدي مدينة الدمام للقادم من منطقة الرياض والخبر والظهران.

وأشار إلى التعاون المثمر مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، وما بذلته من جهد لتذليل كل العقبات لفتح التقاطع أمام حركة السير؛ مؤكداً أن أعمال التحسين التي تمت؛ ستسهم بشكل كبير في تنظيم حركة المرور وفك الاختناقات المرورية، ورفع مستوى السلامة في التقاطع، كما سيؤدي إلى سهولة وانسيابية الحركة المرورية.