سحب عابرة قد تكون ماطرة .. "المسند": استقرار جوي عام بمعظم المملكة

قال: يعـود الاستقـرار لعناصـر الطقـس مرة أخرى ليخيم على المشهد الجوي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام تشهدها مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "يعود الاستقرار لعناصر الطقس مرة أخرى ليخيم على المشهد الجوي في معظم #السعودية اليوم".

وأضاف: "سحب عابرة قد تكون ماطرة على أجزاءٍ من المنطقة #الشرقية و#الكويت صباحاً".