سرعة الرياح تدفع ميناء جدة الإسلامي لإيقاف حركة الملاحة

جنوبية مثيرة للأتربة يصحبها تدني مدى الرؤية الأفقية

أعلن ميناء جدة الإسلامي أنه تم إيقاف الحركة الملاحية الساعة (13:05) اليوم الخميس وذلك لزيادة سرعة الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تحذيرا لمنطقة مكة المكرمة وتشمل جدة والأجزاء المجاورة من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والتي بدأت الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق وتتواصل حتى الرابعة عصرا .