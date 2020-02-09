"الدفاع المدني" يحذِّر من كتلة هوائية شديدة البرودة على مناطق السعودية مساء غد الاثنين

تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي

تحذِّر المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق السعودية، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي، وذلك بحسب تقرير الحالة الجوية الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، وذلك بدءًا من مساء غد الاثنين.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني لضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة، وعمل الصيانة اللازمة لها، وشددت على ضرورة أن يتم إشعال الفحم أو الحطب في الخارج بعيدًا عن المواد سريعة الاشتعال، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة، ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي متمنين السلامة للجميع.