"الكهرباء" عن "عمود الزوكة والمنزل الآيل": شبكة معزولة ونفتح طريقاً للنزع

قالت تجاوباً مع ما نشرته "سبق": "الطوارئ" انتقلت مباشرة وتبين وجود جهد منخفض

أكدت شركة الكهرباء عدم وجود تيار في عدّاد المنزل المجاور للعمود الآيل للسقوط، وبرغم قرب موقع العمود من الطريق بمسافة لا تتجاوز 50 متر، إلا أن الشركة أكدت أنه لا يوجد طريق للوصول إلى الشبكة، ويتم حالياً فتح طريق، من قبل معدات الشركة، لنزع شبكة الجهد المنخفض.

جاء ذلك تجاوباً من شركة الكهرباء السعودية مع "سبق" عن الخبر المنشور بعنوان: "أهالي "زوكة ثربان" بالمجاردة يشتكون من سقوط عمود كهرباء منذ أكثر من عام"؛ حيث أكدت الشركة أن فرق الطوائ انتقلت مباشرة إلى الموقع، وبعد الكشف تبين وجود شبكة جهد منخفض تغذي منزلاً مهجوراً، كما تبين أن العداد منزوع والشبكة معزولة ولا يوجد فيها تيار، كذلك لا يوجد طريق للوصول إلى الشبكة، وعليه يتم حالياً فتح طريق، من قبل معدات الشركة، لنزع شبكة الجهد المنخفض.

وأضافت: "نأمل أن تكون الصورة قد اتضحت، ونؤكد أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"، ونهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات (933)، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.

وكانت "سبق"، قد نشرت مناشدة الأهالي في تأمين العمود الآيل للسقوط دون إشارة لعدّاد الكهرباء الخاص للمنزل المجاور والذي يطالب فيه الأهالي بإعادة زرع العمود وتحييد الخطر عن الموقع.