المكسيك.. 1273 وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الضحايا إلى 181809

تسجيل 8634 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، تسجيل 1273 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 181809.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلاد سجّلت 8634 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و52266 حالة.