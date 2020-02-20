ألمانيا تعلن: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد، وقالت: إن 5 أشخاص آخرين -على الأقل- أصيبوا بجروح في حادثيْ إطلاق النار اللذيْن وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".
ووقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وأسفر عن مقتل 5 آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتبعد مدينة هاناو نحو 25 كيلومترًا عن مدينة فرانكفورت.
وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتُجري عناصرها -بمساعدة المروحيات- مسحًا للمنطقتين.
ولا يُعرف الدافع وراء الحادثين؛ بحسب بيان الشرطة التي قالت إنها لا تزال تبحث عن المشتبه بهم.ألمانيا الشرطة الألمانية مدينة هاناو إطلاق النار
في مقهيين الأول بوسط "هاناو" والثاني بحي كيسيلشتات
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد، وقالت: إن 5 أشخاص آخرين -على الأقل- أصيبوا بجروح في حادثيْ إطلاق النار اللذيْن وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".
ووقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وأسفر عن مقتل 5 آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتبعد مدينة هاناو نحو 25 كيلومترًا عن مدينة فرانكفورت.
وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتُجري عناصرها -بمساعدة المروحيات- مسحًا للمنطقتين.
ولا يُعرف الدافع وراء الحادثين؛ بحسب بيان الشرطة التي قالت إنها لا تزال تبحث عن المشتبه بهم.