ألمانيا تعلن: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار

في مقهيين الأول بوسط "هاناو" والثاني بحي كيسيلشتات

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثمانية أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هاناو غربي البلاد، وقالت: إن 5 أشخاص آخرين -على الأقل- أصيبوا بجروح في حادثيْ إطلاق النار اللذيْن وقعا في الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

ووقع الحادث الأول في مقهى بوسط هاناو، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص. واستهدف الثاني مقهى في حي كيسيلشتات، وأسفر عن مقتل 5 آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتبعد مدينة هاناو نحو 25 كيلومترًا عن مدينة فرانكفورت.

وهرعت سيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتُجري عناصرها -بمساعدة المروحيات- مسحًا للمنطقتين.

ولا يُعرف الدافع وراء الحادثين؛ بحسب بيان الشرطة التي قالت إنها لا تزال تبحث عن المشتبه بهم.