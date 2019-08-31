نائب الرئيس اليمني يثمّن دعم المملكة لاستكمال معركة التحرير

أكّد قدرة اليمنيين وعزيمتهم على دحر الإرهابيين الحوثيين وهزيمتهم

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح؛ عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير، وطرد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكّد الفريق "محسن"؛ خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي؛ قدرة اليمنيين وعزيمتهم على دحر الإرهابيين الحوثيين وهزيمتهم.

وثمّن نائب الرئيس اليمني، تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.

وأطلع قائد محور كتاف، نائب الرئيس، على المستجدات الميدانية وأحوال الجبهات والمقاتلين فيها.