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استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.