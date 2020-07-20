"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %

استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

وزارة الصحة

4

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:54 PM

استكمالاً لما أعلنته عن إضافة أكثر من 2800 سرير في مستشفيات المملكة

"الصحة": زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات جازان بنسبة 80 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 1,743

أعلنت وزارة الصحة زيادة نسبة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات منطقة جازان بنسبة 80 %، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً عن إضافة أكثر من 2800 سرير عناية مركّزة في مستشفيات المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020