مكة المكرمة.. "الحربي والحارثي" إلى رتبة "ملازم أول"

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز منصور الحازمي مدير وحدة مدارس القيادة بشعبة الرخص، الملازم أول نواف بن ناصر الحربي، والملازم أول طلال بن صعيب الحارثي، ضابط تحقيق بشعبة الحوادث، رتبتيهما الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما.