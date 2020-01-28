مكة المكرمة.. "الحربي والحارثي" إلى رتبة "ملازم أول"

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز منصور الحازمي مدير وحدة مدارس القيادة بشعبة الرخص، الملازم أول نواف بن ناصر الحربي، والملازم أول طلال بن صعيب الحارثي، ضابط تحقيق بشعبة الحوادث، رتبتيهما الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما.

الحربي والحارثي رتبة ملازم أول مرور العاصمة المقدسة

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28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 02:28 PM

مكة المكرمة.. "الحربي والحارثي" إلى رتبة "ملازم أول"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز منصور الحازمي مدير وحدة مدارس القيادة بشعبة الرخص، الملازم أول نواف بن ناصر الحربي، والملازم أول طلال بن صعيب الحارثي، ضابط تحقيق بشعبة الحوادث، رتبتيهما الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما.

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الحربي والحارثي رتبة ملازم أول مرور العاصمة المقدسة

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