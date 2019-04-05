"الحارثي" مفقود منذ 3 أشهر .. وأسرته تناشد البحث عنه

والده لـ "سبق": لا يعاني مشكلات نفسية وخرج دون سبب

تبحث أسرة الشاب "ثامر بن ذياب عامر الحارثي"؛ من مركز قيا بني الحارث- جنوبي شرقي الطائف، عن ابنها المتغيب منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد إبلاغ الجهات الأمنية.

وقال والد المفقود: "ثامر" يبلغ من العمر 28 عاماً، وفُقد قبل ثلاثة أشهر عند خروجه من منزله بمركز قيا- جنوبي الطائف، وهو لا يعاني أي مشكلات نفسية، وخروجه كان من دون سببٍ يُذكر.

وأضاف: كان يقود سيارته من نوع كامري موديل 2003 اللون كشميري، برقم اللوحة 179.

وناشد والد المفقود، عبر "سبق"، مَن يعرف أيَّ معلومةٍ عن ابنه، مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم (٠٥٩٩٧٧١١٦٣).