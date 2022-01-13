"الداخلية" عن مخالفات القطاع الخاص للتدابير الاحترازية: قد تصل لـ100 ألف ريال

أوضحت أن العقوبات تتفاوت بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة

قالت وزارة الداخلية: إن عقوبة مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، تبدأ من 10 آلاف ريال، وتصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نَشَرته اليوم، أن مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من جهة الاختصاص لمواجهة جائحة كورونا؛ تشمل عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول غير المحصنين، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، من بين عدد من الإجراءات الأخرى.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر تكون العقوبة عشرة آلاف ريال، وللصغيرة 20 ألفًا، وللمتوسطة 50 ألفًا، وللكبيرة مائة ألف ريال.

وأضافت: تُضَاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى 200 ألف ريال، كما تقوم الجهة داخل نطاقها الإشرافي، عند الاقتضاء، بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.