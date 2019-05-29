"الملكية الفكرية" تطلب مرئيات العموم حول لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءة الاختراع

تعكف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حالياً، على استحداث لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك وفقاً لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14 / 09 / 1439هـ.

وبناءً على ذلك دعت الهيئة، العموم الكرام والمهتمين بهذا المجال، إلى إبداء مرئياتهم حيال "لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع"، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الثلاثاء 22 / 10 / 1440هـ، الموافق 25 / 6 / 2019م، وذلك بإرسالها للبريد الإلكتروني الرسمي للهيئة saip@saip.gov.sa مع إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.

ويمكنكم الاطلاع على نصوص مشروع لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع من خلال الرابط: https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3593

علماً أن المهلة المتبقية لتسلُّم المرئيات والملحوظات المكتوبة هي 27 يوماً.