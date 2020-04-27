الأرجنتين: إلغاء الدوري .. "مارادونا" أكبر المستفيدين

القرار يشمل تعليق الهبوط لأندية المؤخرة

ألغت الأرجنتين موسم كرة القدم، الاثنين، وأعلن اتحاد الكرة المحلي أنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وسائل إعلام محلية "قررنا إلغاء المسابقات"، مضيفًا أن القرار سيتم المصادقة عليه رسميًا غدًا الثلاثاء.

وقال تابيا: "إن ملحق الترقي سيستمر لكنه لم يوضح في أي درجة، ويتم تحديد الهبوط في الأرجنتين بناء على نظام معقد ينظر في نتائج الفرق خلال ثلاث سنوات، وسيتم تعليق العمل بهذا النظام في الموسم الحالي والموسم التالي".

وسيرحب آخر ثلاثة أندية في الترتيب بقرار تعليق الهبوط ومن بينهم خيمناسيا بقيادة المدرب دييجو مارادونا.

وتولى مارادونا مسؤولية خيمناسيا في سبتمبر 2019 حين كان النادي المنتمي لمدينة لابلاتا في ذيل الترتيب وعلى الرغم من أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه للهبوط.