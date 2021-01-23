"الغفيلي" تحصد المركز الثالث بمسابقة الخط العربي بجامعة حائل

تميّزت بموهبة استخدام تقنية الحرق على الخشب ولوحتها بألوان الأكريليك

حصلت الفنانة التشكيلية "بدرية الغفيلي" على المركز الثالث في مسابقة الخط العربي على مستوى جامعة حائل والأقسام عن لوحتها التي استخدمت فيها مادة الأكريليك في التلوين.

وتميّزت "الغفيلي" بموهبة الخط العربي باستخدام تقنية الحرق على الخشب.

وسبق أن أهدت أمير منطقة حائل إحدى لوحاتها على هامش جائزة "بصمة"، ونشرتها "سبق" في وقتها.

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