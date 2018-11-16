المنتخب السعودي لكرة السلة يتوج بكأس البطولة العربية

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بكأس البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات 23 بعد فوزه اليوم على المنتخب الجزائري 81/85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم على صالة استاد القاهرة.

وقدم المنتخب مستوى رائعًا ومميزًا وكان محل إشادة لجميع المتابعين والنقاد في البطولة.

كان المنتخب السعودي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على البلد المضيف المنتخب المصري بينما فاز الجزائر على نظيره البحريني.