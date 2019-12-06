"مؤسسة مطوفي العرب" تناقش خدمات حجاج العراق والمغرب والأردن

أثنوا على الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة زوَّار بيت الله

بدأت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالاستعداد لموسم حج عام 1441هـ بسلسلة من الاجتماعات مع مكاتب شؤون الحج والمسؤولين عن البعثات؛ وذلك لبحث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوقيع المحاضر الرسمية للبدء في تنفيذها رغبة في تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

ودشَّنت المؤسسة اجتماعاتها بمقر المؤسسة في برج مطوفي العرب (1) بمكة المكرمة مع مكتب شؤون حجاج العراق، الذي مثله رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق خالد العطية، فيما ترأس الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف محمد بياري.

وناقش الطرفان الخدمات المقدَّمة لنحو 35 ألف حاج عراقي، سيقْدُمون هذا الموسم لأداء الفريضة.

من جهته قدَّم "العطية" شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما وجده الحجاج العراقيون في الموسم الماضي من حفاوة واستقبال وخدمات على أعلى مستوى، وخصوصًا بعد المكرمة برفع عدد حجاج العراق لقرابة 52 ألف حاج؛ ليسجل الرقم الأعلى لحجاج العراق في تاريخ الحج.

وفي السياق ذاته، بحث رئيس مجلس الإدارة بالنيابة، المطوف محمد بياري، مع محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الترتيبات والخدمات المقدَّمة لحاج الأردن البالغ عددهم ثمانية آلاف، بجانب 4500 حاج من عرب 48 سيقْدُمون هذا العام لأداء الفريضة.

وأبدى "الخلايلة" إعجابه بخطوة المؤسسة في تعيين مسؤول، سيشرف على الوجبات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لضمان جودتها، وحرصًا على سلامة الحجاج.. مثنيًا على التطور الملحوظ في الخدمات التي تقدم لحجاج الأردن.

ووقَّعت المؤسسة محضرًا رسميًّا مع مكتب شؤون حجاج المغرب ممثلاً برئيسه أحمد القسطاس، فيما مثَّل المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج المطوف محمد معاجيني.

من جانبه، أوضح أحمد القسطاس، رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب، أن عدد حجاجهم هذا العام سيبلغ 34 ألف حاج، بزيادة ألفَي حاج عن العام الماضي. مقدمًا شكره لكل الجهات الحكومية ووزارة الحج والمؤسسة لما يجده الحاج المغربي من اهتمام ورعاية وتجويد في الخدمات.. مبديًا تفاؤله بالخطوات الجديدة التي تقوم بها الوزارة والمؤسسة لرفع مستوى الخدمة؛ وهو ما يساعد على أداء الحاج نسكه بيُسر وسهولة وأمان.

بدوره أكد نائب رئيس المؤسسة، المطوف محمد بياري، حرصهم على رفع جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الحرام امتثالاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 في التوسع في استقبال الحجاج والمعتمرين، مع رفع جودة الخدمات؛ ليحظى الحاج بالراحة والأمان والطمأنينة.

وشدَّد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة على أن المؤسسة حريصة على تنمية الإيجابيات، وتلافي الملاحظات، وذلك من خلال منظومة عمل مؤسساتي، وفق خطوات تحوِّل المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة، وذلك بإشراف وزارة الحج والعمرة، ومتابعة الوزير الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن.