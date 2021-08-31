﻿"النصر" يسجّل "انسيلمو" بدلاً من "بيتروس"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها ستسقط اسم البرازيلي بيتروس من كشوفات الفريق لمصلحة ابن جلدته انسيلمو.

وبحسب تلك المصادر فإن الإدارة كانت تنوي إعارة الأرجنتيني بيتي مارتينيز لناد أرجنتيني لتسجيل انسيلمو بدلاً منه لكن اللاعب رفض.

من جهة أخرى، دخلت إدارة نادي ضمك في مفاوضات لإقناع البرازيلي بيتروس بالتوقيع للفريق قبل نحو أربع ساعات من إغلاق الميركاتو.