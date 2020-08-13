أمير الجوف يوجه بسرعة استكمال المشاريع في الوقت المحدد وفق معايير الجودة

خلال جولة وقَفَ فيها على متابعة المشروعات التنموية والبنى التحتية في المركز

واصل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، جولاته التفقدية للمحافظات ومراكز المنطقة، بزيارة مركز صوير؛ للوقوف على متابعة المشاريع التنموية والبنى التحتية في المركز والقرى التابعة له.

واستهلّ سمو أمير منطقة الجوف اليوم، زيارته لمركز صوير، بالوقوف على مشروع حديقة صوير.. وفور وصوله الحديقة كان في استقباله رئيس مركز صوير ناصر بن سعود السهلي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية المركز المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة؛ حيث قدّم أمين المنطقة إيجازًا عن المشروع وإنجاز المسطحات الخضراء والرصف والإنارة بمساحة بلغت 90.000 متر مربع، وتم إنجازه في الوقت المحدد 369 يومًا بنسبة 100%.

كما وقف على مشروع البوليفارد تحت الإنشاء بمركز صوير، واستمع من أمين منطقة الجوف لعرض عن الأعمال المنفذة فيه؛ حيث يقع على مساحة 12.000 متر مربع مع تخصيص 1260 مترًا مربعًا في الموقع للاستثمار، وتم تنفيذ 10% من أعماله، بعد ذلك انتقل إلى مشروع إنشاء المركز الحضاري بصوير مستمعًا إلى إيجاز عن المشروع الذي أقيم على مساحة 34.000 متر مربع، وتم تنفيذ ما نسبته 85% من الأعمال، ويجري العمل على إنهاء اللاند سكيب للموقع، كما شاهد عرضًا مرئيًّا لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المركز والقرى التابعة من سفلته وإنارة ورصف.

ووجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بسرعة استكمال المشاريع في الوقت المحدد وفق معايير الجودة المطلوبة التي تساعد في استدامتها لفترة طويلة لتخدم أبناء المنطقة ومرتاديها، مع الأخذ في الاعتبار توفر وسائل السلامة فيها لسلامة مرتاديها.

كما زار أمير منطقة الجوف خلال جولته مشروع مبنى مدرسة البراء بن مالك المتوسطة.

وعند وصوله المشروع كان في استقباله مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الذي قدّم نبذة عن المشروع؛ حيث يقع على مساحة خمسة آلاف متر مربع، ويضم 16 فصلًا دراسيًّا ومعامل وصالات وغرف مساندة وملعبًا عشبيًّا؛ حيث تم إنجاز المشروع بنسبة 100%، وستستقبل المدرسة الطلاب بعد عودة الدراسة بإذن الله.

وثمّن أمير منطقة الجوف لإدارة التعليم هذا الإنجاز؛ متمنيًا استكمال المباني المتبقية واستلامها حسب المدة المتفق عليها دون تأخير، حتى ينعم أبناؤنا ببيئة مدرسية جاذبة تساعدهم على توفير الأجواء المناسبة لقضاء يومهم الدراسي بكل أريحية.

وفي ختام الجولة وقف على طريق "اللقائط- هدبان" الواصل إلى مدينة سكاكا، مستمعًا من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري لشرح عن الطريق الذي يُعد أحد الطرق الزراعية، ويمتد بطول 11.2 كلم، يقع ضمن مشروع تشغيل وصيانة ونظافة طرق الجوف.

وأوضح مدير النقل خلال عرضه لأمير المنطقة برفع كفاءة الطريق بتوسعة بعض المنحنيات الواقعة عليه مع تنفيذ عوامل السلامة اللازمة من إشارات ودهانات وعيون قطط وتمت معالجة الطريق بتنفيذ طبقة إسفلتية ضمن أعمال الصيانة الوقائية بطول 11 كلم عام 1438هـ؛ وذلك لرفع مستوى السلامة على الطريق؛ موضحًا أن الطريق مصمم كازدواج مع تعديل المنحنيات بطول 30 كلم.

ووجّه أمير منطقة الجوف برفع كفاءة الطرق وتوافر اشتراطات السلامة المرورية فيها ومراعاة حركة السير والعمل على تعديل المنحنيات التي تشكل خطورة على مرتادي الطرق مع تكثيف الصيانة الدورية عليها.

رافقه في الجولة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان.