"حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" مبادرة مجتمعية جديدة للبنك العربي الوطني

لتحفيز وتشجيع الأسر المنتجة على تنمية أعمالهم وإنتاجيتهم وتعزيز مداخيلهم

كشف البنك العربي الوطني، عن مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادراته الموجهة للمجتمع، تتضمن دعم الأسر المنتجة، عبر توفير موقع مخصص لهم في بهو المطعم بمبنى الإدارة العامة للبنك بالرياض، لعرض وتسويق منتجاتهم.

تأتي هذه المبادرة التي أُطلِق عليها اسم "من حقهم علينا.. دعمهم وتشجيعهم" في إطار مساعي البنك لتحفيز وتشجيع الأسر المنتجة على تنمية أعمالهم وإنتاجيتهم، من خلال إتاحة الإمكانيات والتسهيلات أمامهم لتعزيز مداخيلهم.

وفي سياق دعم وتشجيع هذه المبادرة، قام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، يرافقه كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنك، بزيارة الموقع المخصص للمبادرة، وتعرفوا عن كثب على منتجات الأسر المستفيدة.

وأشاد "الرشيد" خلال الزيارة بالمستوى المتميز للمنتجات وما تتمتع به من تنوع وجودة عالية؛ مؤكدًا حرص البنك على تقديم كافة أشكال الدعم من أجل إنجاح هذه التجربة وتعميمها عبر مقرات البنك الإدارية في جدة والخبر، بالنظر إلى عوائدها الإيجابية في تشجيع أصحابها والحفاظ على استدامة مشاريعهم؛ لما تمثله من أبواب رزق جديرة بالتقدير.

يشار إلى أن هذه المبادرة قد تمت بالشراكة بين البنك العربي الوطني، وكل من برنامج تسعة أعشار التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية.