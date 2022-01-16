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ناقش في مقر الوزارة اليوم عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجدعان" يستعرض مع المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة تعزيز التعاون

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‬التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في مقر الوزارة اليوم، المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة الدكتور يوهانس هان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي بين المملكة والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى قيام الجانب الأوروبي بمناقشة خطط الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وفرص الاستثمار المتاحة لديه، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية والمفوضية الأوروبية.