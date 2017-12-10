الجيش اليمني يحرر منطقة النبيشين في صعدة

عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية

حرر الجيش اليمني، منطقة النبيشين، شرقي محور البقع بمحافظة صعدة؛ وذلك عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مسؤول في الجيش اليمني في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش خاضت مواجهات مع الميليشيا الحوثية في منطقة النبيشين الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتيْ صعدة والجوف.

وأضاف أن المعارك انتهت بتحرير المنطقة بعد أن أجبرت الميليشيا الانقلابية على الفرار وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح في صفوف عناصرها.

وكان الجيش اليمني -بإسناد من مقاتلات التحالف العربي- قد تَمَكّن خلال اليومين الماضيين، من إحراز تقدم ميداني في محور صعدة وتحرير مناطق مهمة في جبهة البقع.