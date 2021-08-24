"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542707 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 456 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529833 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8497 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4377 والحالات الحرجة 1108 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542707 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 456 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529833 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8497 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4377 والحالات الحرجة 1108 حالة.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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