"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542707 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 456 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529833 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8497 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4377 والحالات الحرجة 1108 حالة.