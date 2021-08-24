"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542707 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 456 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529833 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8497 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4377 والحالات الحرجة 1108 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 542707 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 456 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 529833 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8497 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4377 والحالات الحرجة 1108 حالة.