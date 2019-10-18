سفارة المملكة في لبنان تدعو السعوديين للمغادرة سريعًا

حرصًا على سلامتهم ونظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، جميعَ المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم؛ استعدادًا لمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة؛ وذلك نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية.

وأكدت أن دعوتها لمغادرة السعوديين تأتي حرصًا على سلامتهم؛ مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.