تمديد تكليف "ديلشد" مديرًا تنفيذيًّا للتجمع الصحي بمكة

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور ديلشد علي عباس، في وظيفة الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة.

ويحمل الدكتور "ديلشد" خبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال قيادته لعدد من برامج الرعاية الصحية في دول عدة.

وللعام الثاني على التوالي يقود الرئيس التنفيذي في التجمع الصحي بمكة المكرمة، مسيرة التحول المؤسسي في مكة من خلال قيادة عشرة مستشفيات و82 مركزًا صحيًّا.