متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

8

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:52 PM

قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض

متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 6,940

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020