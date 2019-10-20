تعيين أول عميدة للبحث العلمي من النساء بجامعة الفيصل

أصدر معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير بالقيام بأعمال عميد عمادة البحث العلمي، وتعتبر الدكتورة نهاد أول عميدة لعمادة للبحث العلمي من النساء، وكانت عميدة كلية العلوم من عام 1431هـ.

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20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 09:21 PM

تعيين أول عميدة للبحث العلمي من النساء بجامعة الفيصل

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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أصدر معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د.عبدالله بن محمد الربيش قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير بالقيام بأعمال عميد عمادة البحث العلمي، وتعتبر الدكتورة نهاد أول عميدة لعمادة للبحث العلمي من النساء، وكانت عميدة كلية العلوم من عام 1431هـ.

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