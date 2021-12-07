محافظ الحائط يدشن نادي الهايكنج.. والإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة

"النماش" تحدث عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها أخيرًا بالمنطقة

دشن مساء اليوم الثلاثاء محافظ الحائط محمد بن مطلق القنون نادي هايكنج الرياضي، وذلك بحضور رئيس هايكنج حائل حمدان النماش، ورئيس "هايكنج فدك" عبدالله عيد الريمان ومعرف أهالي الحائط. عبد الرحمن الجابر.

وقد أُقيم برنامج خطابي بُدئ بالقرآن الكريم، ثم كلمة رئيس هايكنج حائل "حمدان النماش، تحدث من خلالها عن أبرز الأندية الرياضية التي تم تدشينها في المنطقة أخيرًا تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تلا ذلك كلمة رئيس هايكنج فدك عبدالله عيد الريمان، رفع من خلالها خالص شكره وتقديره إلى الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ونائب أمير المنطقة الأمير فيصل فهد بن مقرن، الرئيس الفخري لهايكنج حائل على دعمهما للأندية الرياضية في تلك المنطقة، والتي أصبحت تُسهم في خدمة السياحة والزوار للمواقع الأثرية، وكذلك ممارسة الرياضة (المشي والتسلق) وسط الطبيعة وإبراز معالم المحافظة الأثرية من خلال عمل مسارات المتنوعة.

وقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة نادي هايكنج الحائط على النحو التالي: مجلس إدارة نادي هايكنج عبدالله عيد علي الريمان رئيسًا وإبراهيم خلف خليف الجابر نائبًا للرئيس ومنصور راشد محمد الكليخ وعبدالاله عبيدالله نهير الحايطي عضوًا ومدير للمركز الإعلامي بالنادي وحسن مفلح عبدالعزيز الحايطي عضوًا وعبدالرحمن مناور علي الريمان عضوًا وعبدالرحمن محمد صالح الحايطي عضوًا.

بعد ذلك، تم تكريم عددٍ من الجهات الحكومية والداعمة لنادي "الهايكنج فدك" بدروع تذكارية.