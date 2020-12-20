"الشهراني" يزور ثانوية "الضالع" ويتابع انطلاقة الاختبارات في فيفاء

منوهًا بجهود منسوبي التعليم بالمحافظة

تابع محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، اليوم؛ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر ‎"منصة مدرستي" للعام ١٤٤٢هـ.

وزار "الشهراني" مدرسة ثانوية نيد الضالع، يرافقه مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى بن علي الفيفي، واطلع على سير الاختبارات والآلية المتبعة، مشيدًا بجهود منسوبي تعليم فيفاء.

محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني

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20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 04:34 PM

منوهًا بجهود منسوبي التعليم بالمحافظة

"الشهراني" يزور ثانوية "الضالع" ويتابع انطلاقة الاختبارات في فيفاء

عبدالرحمن السلماني

الرياض

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تابع محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، اليوم؛ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر ‎"منصة مدرستي" للعام ١٤٤٢هـ.

وزار "الشهراني" مدرسة ثانوية نيد الضالع، يرافقه مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى بن علي الفيفي، واطلع على سير الاختبارات والآلية المتبعة، مشيدًا بجهود منسوبي تعليم فيفاء.

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