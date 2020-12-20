"الشهراني" يزور ثانوية "الضالع" ويتابع انطلاقة الاختبارات في فيفاء

تابع محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، اليوم؛ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر "منصة مدرستي" للعام ١٤٤٢هـ.
وزار "الشهراني" مدرسة ثانوية نيد الضالع، يرافقه مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى بن علي الفيفي، واطلع على سير الاختبارات والآلية المتبعة، مشيدًا بجهود منسوبي تعليم فيفاء.محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني
منوهًا بجهود منسوبي التعليم بالمحافظة
تابع محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، اليوم؛ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر "منصة مدرستي" للعام ١٤٤٢هـ.
وزار "الشهراني" مدرسة ثانوية نيد الضالع، يرافقه مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى بن علي الفيفي، واطلع على سير الاختبارات والآلية المتبعة، مشيدًا بجهود منسوبي تعليم فيفاء.