"الشهراني" يزور ثانوية "الضالع" ويتابع انطلاقة الاختبارات في فيفاء

منوهًا بجهود منسوبي التعليم بالمحافظة

تابع محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، اليوم؛ انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر ‎"منصة مدرستي" للعام ١٤٤٢هـ.

وزار "الشهراني" مدرسة ثانوية نيد الضالع، يرافقه مدير مكتب التعليم بفيفاء يحيى بن علي الفيفي، واطلع على سير الاختبارات والآلية المتبعة، مشيدًا بجهود منسوبي تعليم فيفاء.