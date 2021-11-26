"الغنام" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

اشتمل السباق على 11 شوطًا ضمت مختلف الدرجات

توج مدير عام سباق الخيل سالم بن محفوظ، سلطان الغنام بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وذلك عقب فوز الجواد "انا المقصود" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والأخير لسباق رقم 47 الذي أقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.



واشتمل السباق على 11 شوطًا ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "دكتور يوم زين" لماجد مهل البقمي، وفي الشوط الثاني حققت الفرسة "تاجرة" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، فيما خطف الجواد "المثنى" لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركز الأول للشوط الثالث، وجاءت الفرسة "ضوابط" لمحمد راشد الحمادي في المركز الأول للشوط الرابع، وفي الشوط الخامس حقق الجواد "جزيل الخالدية" للممدوح ثنيان الشمري المركز الأول.



واستمر التنافس والإثارة في الشوط السادس؛ حيث حقق الجواد "حومان" لأبناء هيف بن محمد القحطاني المركز الأول، وفي الشوط السابع جاء الجواد "راحم" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول.



وحققت الفرسة "منتخبة" لفواد محارب المشرافي المركز الأول للشوط الثامن، وحقق الجواد "مدبك" لإسطبل الثمالي المركز الأول للشوط التاسع، وفي الشوط العاشر خطف الجواد "امارات كرانسي" لإسطبل الغريبان المركز الأول.