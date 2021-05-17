أمانة جدة تباشر تنفيذ قرار السماح للمحصنين بالشيشة والمعسل بالمقاهي

كثفت الرقابة بالأماكن المفتوحة وإلزامها بتوفير بيئة آمنة للحد من "كورونا"

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها بدأت اليوم في العمل بقرار السماح بعودة الشيشة والمعسلات في الأماكن المفتوحة، مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في "توكلنا" وتطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وذلك بتكثيف الرقابة على جميع المقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة والمعسلات وفق خطط الرقابة المعتمدة وإلزامها بامتثال البروتوكولات الوقائية لضمان توفير بيئة آمنة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي التأكد من أن جميع العاملين في المقهى محصنون (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافٍ)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها سبعة أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 ذي القعدة 1442هـ بوجود العاملين غير المحصنين في المقهى.

ووفق الإجراءات يقتصر دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافٍ) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة، كما تضمنت الاشتراطات تحقيق التباعد بين الطاولات والجلسات وفقا للضوابط المعتمدة. بجانب عدد من البروتوكولات الخاصة والمعلنة والتي يجب مراعاتها والعمل بها.

وشددت أمانة جدة على ضرورة اتباع التعليمات وامتثال الإرشادات الاحترازية في جميع المواقع المصرحة، مؤكدة أنها ستطبق الأنظمة على المخالفين دون تهاون، كما تستقبل الأمانة البلاغات عن أي مخالفات عبر مركز 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.