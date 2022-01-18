الإمارات تدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لإدانة الهجوم الحوثي

تقدمت بخطاب إلى النرويج

دعت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع بشأن الاعتداء الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مطار أبوظبي.

وذكرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، أن دولة الإمارات أرسلت خطابًاً إلى النرويج بصفتها الرئيس الحالي للمجلس طلبت فيه عقد اجتماع للمجلس لبحث الهجمات الإرهابية الحوثية التي وقعت في أبوظبي يوم 17 يناير، وفقًا لـ"الشرق".





ودعت الإمارات مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.