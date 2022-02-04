الاتحاد المصري يؤكد خلو قائمة لاعبي المنتخب من الإصابات بكورونا قبل مواجهة السنغال

في نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي تستضيفه الكاميرون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة خلو قائمة لاعبي المنتخب الأول من إصابات بفيروس كورونا قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".



وقال الاتحاد المصري في بيان، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الإفريقية سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله".



ويلاقي المنتخب المصري نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021 الأحد على الملعب الأوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.



من جانبه، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الجمعة خلو قائمة لاعبي منتخب "أسود التيرانغا" من أية إصابات بفيروس كورونا قبل مواجهة مصر في نهائي "كان 2021".