العراق يسجّل أعلى رقم يومي للإصابة بكورونا منذ ظهوره في البلاد

مجموع الإصابات بلغ 5457 والشفاء 2971 والوفيات 179 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل طفرة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "مختبراتها فحصت 5104 نماذج في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485"؛ طبقًا لـ(RT).

وأضافت: أن "مختبراتها سجلت أيضًا 322 إصابة في العراق؛ منها 67 إصابة تم اكتشافها من خلال التحرّي النشط"، وهذا هو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق؛ حيث كان أعلى رقم 308 إصابات".

وأشارت إلى "تسجيل أربع وفيات و67 حالة شفاء".

وتابعت: أن "مجموع الإصابات بلغ 5457، والشفاء 2971، والوفيات 179 حالة وفاة".