الحياة الفطرية عن تربية الحيوانات المفترسة: أغلبها غير محلية ولم نرخص باستيرادها

قالت: أغلب ما يتم نشره من مقاطع تتعارض مع أنظمة المملكة المتعلقة بالرفق بالحيوان

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، بخصوص تربية الحيوانات المفترسة والاستعراض بها؛ أن أغلب ما يتم نشره من مقاطع تظهر ممارسات تتعارض مع مبادئ المحافظة على الكائنات الفطرية ومع أنظمة المملكة المتعلقة بالحياة الفطرية وبالرفق بالحيون، كما أن أغلب هذه الكائنات لا تعتبر كائنات محلية ولم ترخص الهيئة لاستيرادها.

وتفصيلًا: إشارة إلى ما يتم تداوله من مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تربية الكائنات الفطرية في المملكة، بما فيها المفترسات، والاستعراض بها والتعامل معها بطريقة لا تتوافق مع المعايير والأساليب الخاصة بالتعامل من هذه الكائنات واحترام سلوكياتها وطرق معيشتها؛ مما يعرض الكائنات والأشخاص للخطر؛ تود الهيئة السعودية للحياة الفطرية التنوية إلى أن أغلب ما يتم نشره من مقاطع تظهر ممارسات تتعارض مع مبادئ المحافظة على الكائنات الفطرية ومع أنظمة المملكة المتعلقة بالحياة الفطرية وبالرفق بالحيون، كما أن أغلب هذه الكائنات لا تعتبر كائنات محلية ولم ترخص الهيئة لاستيرادها؛ مما يعني أن وجودها في المملكة مخالفة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، والهيئة تتابع بشكل دائم دائم ومستمر ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التنسيق حول تلك المخالفات مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة على تلك المخالفات، علمًا بأن الأنظمة الخاصة بالحياة الفطرية لا تمنع تربية بعض الحيوانات الفطرية إذا تم هذا الأمر وفقًا للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وتهيب الهيئة بكل من لديه معلومة حول أي مقاطع تبين هذه المخالفات أو أي مخالفات أخرى؛ التواصل معها عن طريق وسائل التواصل الرسمية وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول هذه المخالفات؛ ليتم التعامل معها حسب النظام.