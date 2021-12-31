مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوفر الجرعة التنشيطية للمشاركين

بالتنسيق مع وزارة الصحة.. إضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات

وفرت لجنة الصحة والسلامة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، الجرعة الثالثة التنشيطية للمشاركين في المهرجان دون موعد مسبق، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشددت لجنة الصحة بالمهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بالبروتوكولات الصحية المتبعة، حيث قامت بالوقوف على تطبيق الإجراءات والاحترازات بمشاركة الجهات المعنية.

وتم توزيع منشورات توعوية لجميع اللجان بالمهرجان، والتأكد من تطبيق توكلنا، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية والوبائية بشكل يوميي، وتوزيع معقمات وكمامات للمشاركين والزوار.

وتم كذلك توفير لقاحات موسمية كتطعيم الإنفلونزا في مقر وزارة الصحة بالمهرجان.

يذكر أن لجنة الصحة والسلامة في المهرجان بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرت بإعطاء الجرعة الثالثة التنشيطية عن طريق مركز الرمحية الصحي، دون موعد للمشاركين بمجرد إبراز بطاقة المشاركة فقط.